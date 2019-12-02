مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في منطقة عشش الصرف الصحي بدائرة العاشر من رمضان.

ورود معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام، مفاده قيام عنصر إجرامي عاطل، 38 سنة، مقيم دائرة قسم القصاصين بالإسماعيلية له معلومات جنائية؛ بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص متخذاً من منطقة الظهير الصحراوي خلف عشش الصرف الصحي بمنطقة السحر والجمال مسرحا لمزاولة نشاطه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل المشكلة من برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشي الأمن العام وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لتصفية تلك البؤرة، بمنطقة الظهير الصحراوي خلف عشش الصرف الصحي دائرة قسم أول العاشر.

وحال وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الإجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران .

ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصر الإجرامي إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وأمكن ضبط (بندقية آلية و2 خزينه و40 طلقة من ذات العيار- 1 كجم لمخدر الهيروين - دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.