"سرقوا 4 كيلو فضة"..ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة محل بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة 4 كيلو جرام مشغولات فضية من داخل محل بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (صاحب محل لبيع المشغولات الفضية - كائن بدائرة القسم - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الفضية بإجمالى وزن (4 كيلو جرام)، وتقدر قيمتهم بمبلغ (100,000 جنيه) من داخل المحل ملكه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (عامل بذات المحل محل البلاغ، وآخر – مقيمان بدائرة القسم).

Advertisements

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لعمله بالمحل وعلمه بإحتفاظ مالكه كميات كبيرة من المشغولات الفضية فخطط لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من الإستيلاء على المفتاح الأصلى للمحل وإصطناع نسخة منه وإستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجها للمحل عقب إنصراف العاملين به ، وتمكنا من الدخول والإستيلاء على المسروقات.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.