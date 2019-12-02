زاعم قدرته على استخراج تراخيص البناء.. القبض على صاحب مكتب استثماري بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين زاعماً قدرته على استخراج تراخيص البناء بنطاق حي العمرانية مقابل مبالغ مالية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين (صاحب مكتب استثمار وتسويق عقاري) ضد أحد الأشخاص (صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقاولات عمومية - مقيم الجيزة)، لادعائه بعمله في انهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين راغبي استخراج رخص البناء بنطاق حي العمرانية، وطلبه وحصوله من الشاكي على مبلغ مالي مقابل إنهاء استصدار وثيقتي تأمين منسوب صدورهما لإحدى الجهات المعنية بتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وقد تم استخدامهما بتقديمهما ضمن باقي مستندات إجراءات استصدار رخصتي بناء، وأن المتهم قام بالاشتراك مع آخر في تزوير الوثيقتين، والحصول على المبلغ المالي لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف - مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وقرر أن المبلغ المالي خاص بمعاملاته التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.