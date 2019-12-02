بسبب فلوس الجمعية.. الداخلية: سيدة وراء ذبح ربة منزل بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بدائرة قسم شرطة المقطم.

وقالت الداخلية في بيان لها؛ اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بالعثور على (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، وبها جرح ذبحى بالرقبة وما قرره سمكرى وربتى منزل مُقيمين بذات العقار بسماعهم صوت بكاء إبن المجنى عليها "طفل- 4سنوات" ، وقرر لهم بقيام إحدى السيدات بالتعدى على والدته بسكين وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

فقد أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم).

وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وقررت بإرتباطها مع المجنى عليها بمعاملات مالية "بنظام الجمعيات" ، وأضافت بطلب المجنى عليها إقتراض مبلغ مالى منها قدره (2000 جنيه) " لسداد قسط جمعية مستحقة لأحد المشتركين" ، وبتاريخ الواقعة حضرت المتهمة لإعطائها مبلغ (1000 جنيه) ، وقامت المجنى عليها بوضعه داخل كيس بلاستيك يحوى على مبلغ 16 ألف جنيه حيث أخبرتها بأن المبلغ خاص بأحد المشتركين معها بالجمعيات.. فإختمرت فى ذهنها فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى ، وحال قيامها بمحاولة الإستيلاء على المبلغ المالى ووضعه داخل حقيبتها شاهدتها المجنى عليها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ، قامت خلالها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" أحضرته من داخل مطبخ الشقة فأودت بحياتها ، وإستولت على المبلغ المالى وهربت.

تم بإرشادها ضبط مبلغ 20 ألف جنيه من بينهم المبلغ المستولى عليه من المجنى عليها ، وأضافت بتخلصها من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه داخل أحد صناديق القمامة بالشقة محل البلاغ "تم العثور عليه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.