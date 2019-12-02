محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- مصطفى الشيمي:
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بصفة عامة أهم ما فيها المواطن المصري وهذا يعني التواجد لمدة 24 ساعة في الشارع لمعرفة مشكلات المواطنين.
وأضافت شعراوي، خلال حضور اليوم الأول للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن أول كلمات قالها في بداية تكليفي: "عايزك تعرف شوارع المحافظات".
وأوضح، أنه في الفترة الماضية زاد معدل التكليفات التي تصدر، وهو يتطلب زيادة التدريب للعناصر المحلية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة ومن هنا بدأت الوزارة في رفع قدرات العاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر معدل التكليفات زاد.. شعراوي لنواب المحافظين: "الرئيس قالي اعرف شوارع مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.