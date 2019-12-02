وزيرة التخطيط لنواب المحافظين الجدد: قضية السكان أمن قومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستثمار في العنصر البشري ضمن الأهداف الرئيسية للدولة المصرية وخاصة محور بناء القدرات.

وأضافت السعيد، خلال حضور اليوم الأول للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج سيكون مدته شهرين وهو البداية للبرامج التدريبية التي ستتم خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت: "مهم نقول كدولة مصرية ونبقى عارفين الخطة بتاعتنا كدولة بتقوم على أسس شكلها إيه وما هي الأولويات ونحن نضع الخطة السنوية للعام القادم في الوقت الحالي".

وأشارت إلى أن أي خطط يتم وضعها تصب في النهاية في إطار رؤية الحكومة السنوية والتي تنبثق من رؤية مصر 2030، وأن الدولة المصرية تسير وفق خطة طويلة المدى.

وأكدت أن قضية النمو السكاني هي قضية محورية وتعتبر قضية أمن قومي مثل الإرهاب ومواجهته وتتطلب من نواب المحافظين الاهتمام بها وفقا لمتغيرات ووضع كل محافظة.