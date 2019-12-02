أخبار مصر | المفتي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني: حققت تقدما ملموسا على كافة المستويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني: حققت تقدما ملموسا على كافة المستويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،بخالص التهاني القلبية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء- ودولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص أمنياته ودعواته بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيًا المولى عز وجل أن تنعم الإمارات دائمًا بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

وأشاد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الاثنين، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على كافة المستويات، منوهًا بالروابط التاريخية بين الشقيقتين مصر والإمارات، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الإمارات تجاه أشقائها في المنطقة، سيرًا على نهج حكيم العرب المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله تعالى، وما تقوم به من دور ملحوظ في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات ودورها الملموس في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.

يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 48 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.