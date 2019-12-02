أخبار مصر | رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر تهنئ حاكم الإمارات بذكرى العيد الوطني لبلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر تهنئ حاكم الإمارات بذكرى العيد الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التهنئة إلي حاكم الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والي الشعب الاماراتي الشقيق بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني.

وأشادت منال العبسي، بتميز العلاقات القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين "المصري والإماراتي"، مؤكدة علي حرص القيادتين في تعزيز أواصر العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة منال العبسي عن خالص أمانيها للشعب الاماراتى الشقيق، راجيه من الله لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، تحت ولاية أبناء الشيخ زايد رحمه الله، الذي عرفت عنه الدنيا كلها يداه البيضاء في نشر الخير والمحبة والسلام بين الشعوب، مذكرة أننا نحتفل اليوم بذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات والذي تأسس عام ١٩٧١ م، وكلنا أمل أن تسود المحبة والآولفة بين الشعوب.