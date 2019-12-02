أخبار مصر | نقيب المحامين: قيد خريجي التعليم المفتوح سيتم وفقا للقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: قيد خريجي التعليم المفتوح سيتم وفقا للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه سيتم بدء قيد خريجي التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نص عليه القانون.

وأكد "عاشور"، خلال لقاءه بشباب محامي القاهرة الكبري، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، أنه سيتم تنفيذ القانون الذي نص على قيد خريجي التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة ولا يوجد التفاف في ذلك، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لقيدهم.