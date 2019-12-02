أخبار مصر | نقيب المحامين: تنقية الجداول مستمرة .. ولن نترك مزوري التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: تنقية الجداول مستمرة .. ولن نترك مزوري التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن أعمال تنقية جداول النقابة مستمرة، ولن يتم التغاضي عن أي أحد جدد اشتراك النقابة بأوراق مزورة، وسيتم محاسبة من ساعدهم علي ذلك من داخل النقابة.

وشدد نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع شباب محامي القاهرة الكبري، على أن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90 %، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، متابعا: "أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيا، فنحن يجب أن نقوم أنفسنا ولا نترك المخطئ.