أخبار مصر | محافظة الجيزة: فوز 1444 متقدما بمدافن الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: فوز 1444 متقدما بمدافن الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت محافظة الجيزة القرعة لتحديد المواطنين الفائزين بالحصول على قطع أرضى فضاء "متخللات" بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطني محافظة‪ ‫الجيزة‬ ‬وذلك بنظام حق الانتفاع‪ .‬

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للسادة المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة وذلك نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة حيث تقدم للحصول حوالي 2545 مواطنا وقد بلغ عدد الفائزين بالجبانات 1444 متقدم .

موضحا بان طرق السداد سوف تتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع ( كدفعة حجز ) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2,5% من إجمالى القيمة المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام‪.‬

أشار المحافظ أنه يجب على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها فى لائحة العمل بالجبانات ويتم مصادرة التأمين فى حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء‪.‬

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وقال إنه يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يكون الترخيص ساريا لمدة عام كامل.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم البناء فى المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات كما يلتزم المنتفع بأن يقوم بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين وفى حالة عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الأرض دون إنذار مسبق بعد استصدار قرار سحب وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن آخر‪.‬

وتنوه محافظة الجيزة انه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة وذلك لتسديد دفعة الـ 25% من قيمة الجبانة واستكمال إجراءات التخصيص وذلك قبل يوم 25/12/2019 .

كما تنوه محافظة الجيزة، أنه على السادة المتقدمين فى القرعة ولم يحالفهم الحظ فى حال رغبتهم فى المشاركة فى قرعة على 211 قطعة بمساحة 40م وبعض المساحات الأخرى عليهم تقديم طلب بذلك لجهاز الجبانات وذلك قبل 25/12/2019 .