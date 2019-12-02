أخبار مصر | التضامن تنظم حفل ختام دوري الأندية الاجتماعية لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنظم حفل ختام دوري الأندية الاجتماعية لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، الحفل الختامى لدوري الأندية الاجتماعية والثقافية لعام 2018، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات دوري الأندية في 15 نشاطا تتنوع بين فني ورياضي وديني وأدبي،

وسيتم خلال الاحتفالية تكريم 15 محافظة ونادى مركزى، حيث فازت محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول والدرع العام يليها محافظة الاسكندرية بالمركز الثانى ومحافظة الاسماعيلية بالمركز الثالث بالإضافة الى نادى مصر القديمة المركزى.

وقد بلغ عدد شباب الأندية ممن تقدموا للإشتراك بالمسابقات التى تم الاعلان عنها فى سبتمبر من العام الماضى مايقرب من 2000 شاب وفتاه وتمت تصفية الأعمال المقدمة من خلال 3 مراحل على مستوى المحافظات ثم القطاعات ثم على مستوى الجمهورية، وقد أعلنت الوزارة عن فوز 174 شاب وفتاة من مختلف الأندية بـ 15 محافظة ويتم التكريم بمنح شهادات التقدير والدروع.

وشمل الحفل فقرات دينية وغنائية وترفيهية يقدمها شباب من الأندية الموهوبين فنيا، كما اقيم على هامش الاحتفالية معرض لعرض منتجات شباب الأندية من مشغولات جلدية وأركيت واكسسوارات ومشغولات يدوية

وتخدم الأندية الاجتماعية التى بلغ عددها 382 ناديا على مستوى الجمهورية الفئة العمرية من 15 الى 35 سنة ووصل عدد الشباب المشارك بها ما يقرب من 114 ألف شاب وفتاة وتعد أحد آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب.