أخبار مصر | رئيس البرلمان عقب وصوله جوبا: مصر ستشكل جسراً شعبيا لدعم جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان عقب وصوله جوبا: مصر ستشكل جسراً شعبيا لدعم جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب وصول رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال، والوفد البرلماني المرافق إلى مدينة جوبا، منذ قليل، استقبله النائب الأول لرئيس البرلمان تيموثي توت والقائم بأعمال رئيس البرلمان، وعدد من قيادات البرلمان في جنوب السودان، والسفير المصري محمد قدح، وطاقم السفارة المصرية في جنوب السودان.



- "عبد العال" مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم اشقاءنا في جنوب السودان

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عقب لحظة وصوله إلى مطار جوبا، أن مصر حريصة على تلك الزيارة البرلمانية المرتقبة لدولة شقيقة وهي جنوب السودان، مؤكدًا على أن مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم أشقائنا في دولة جنوب السودان على المستوى السياسي والاقتصاي.

وأضاف رئيس البرلمان، أن تخريب الدول يبدأ بتخريب النسيج المجتمعي لها وأن الصراعات لا تأتي بالحلول ولا تحسم شيئًا والحل دائما يأتي من خلال الحوار والمناقشات الجادة نحو الحل.