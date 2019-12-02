أخبار مصر | رئيس البرلمان عقب وصوله جوبا: مصر ستشكل جسراً شعبيا لدعم جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان عقب وصوله جوبا: مصر ستشكل جسراً شعبيا لدعم جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- "عبد العال" مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم اشقاءنا في جنوب السودان
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عقب لحظة وصوله إلى مطار جوبا، أن مصر حريصة على تلك الزيارة البرلمانية المرتقبة لدولة شقيقة وهي جنوب السودان، مؤكدًا على أن مصر ستشكل جسرًا شعبيًا لدعم أشقائنا في دولة جنوب السودان على المستوى السياسي والاقتصاي.
- نائب رئيس برلمان جنوب السودان: دعم مصر خطوة جديدة نحو التنمية
ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان تيموثي توت، أن هذه الزيارة تصب في صالح دعم العلاقات الثنائية الراسخة وأنها تأتي في توقيت تخطو فيه دولة جنوب السودان أولى خطواتها باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، مع حرص دولة جنوب السودان على تقيم كافة الإجراءت والتسهيلات للدولة المصرية لنجاح العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.