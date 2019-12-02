أخبار مصر | تحطم طائرة وحقيقة شراء والد صلاح للمقاولون العرب ... 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة وحقيقة شراء والد صلاح للمقاولون العرب ... 7 أحداث فاتتك وأنت نائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك حقيقة متعارف عليها أن النوم سلطان، ولكن السلطان لن يفوت عليك قراءة أخبار«بوابة الخليج 365 الإلكترونية» والتي تقدم لقرائها الأخبار على طبق من ذهب، حيث نرصد لك يوميًا الأخبار بشكل يومي ونتناوله بطريقة مختلفة وشيقة حتى لا تصاب بالملل ونضع أمامكم اليوم 7 أحداث فاتتك وأنت نائم.



وجاءت الاحداث كالتالي:



- بمعاونة 8 دول.. محمد القوصي يكشف تفاصيل مشروع قمر التنمية الإفريقي

كشف الدكتور محمد القوصي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية تفاصيل مشروع قمر التنمية الإفريقي والذي تتشارك به 8 دول إفريقية هي "مصر، السودان، المغرب، غانا، نيجريا، أوغندا، كينيا، بتسوانا"؛ سعيًا للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، علاوة على التنبؤ بالتغيرات المناخية.



وأعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بدء العمل في مشروع قمر التنمية الإفريقي، وقال إن عدد الدول المشاركة في مشروع قمر التنمية الإفريقي 8 دول.



وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الدول المشاركة بمشروع قمر التنمية الإفريقي استعرضت نشاطها في مجال الفضاء؛ لتوزيع الأدوار فيما بينها، وتحديد دور كل دولة في المشروع الهام.



وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية على أهمية المشروع، مضيفًا أنه مشروعٌ جماعيٌ، ليست مصر هي الدولة الوحيدة المساهمة فيه، بل يشارك به 8 دول ومصر واحدة منهن.



وأشار القوصي إلى أنه بعد الإعلان عن هذا المشروع في دول إفريقية أخرى فمن المحتمل أن تطلب تلك الدول الأفريقية الانضمام إلى هذا التجمع، كما أنه سيتم الاتفاق على أسلوب وإدارة العمل. وأشار القوصي إلى أنه بعد الإعلان عن هذا المشروع في دول إفريقية أخرى فمن المحتمل أن تطلب تلك الدول الأفريقية الانضمام إلى هذا التجمع، كما أنه سيتم الاتفاق على أسلوب وإدارة العمل. وأشار المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه يجرى الآن اختيار لجنة لإدارة المشروع، مؤكدًا على أنه سيتم عقد اجتماع لمتابعة سير العمل خلال 3 أشهر.



وأوضح القوصي أن مشروع قمر التنمية يمثل نقلة حضارية لدول القارة السمراء، في مجال الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات. وأوضح القوصي أن مشروع قمر التنمية يمثل نقلة حضارية لدول القارة السمراء، في مجال الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات. - بشرى سارة لمرضى فيروس سي

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العلاج الجديد لفيروس سي "فوسي في"، يقضي على الأنزيمات الثلاثية المسببة لفيروس سي.



وأوضح "الشاذلي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن العلاج عبارة عن قرص مدمج لثلاث عقارات مختلفة تعمل على علاج انتكاسة المرض؛ حيث يعمل على منع إنتشار الانزيمات، وهو عبارة عن عقار خليط بين عقار سوفالدي مع دواء فيلبا ومادة فيكسال بريفير تعمل على أنزيمات الكبد في قرص واحد وبالتالي تمنع تكاثر الفيروس بنسبة 100%.

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وأشار إلى أن الدواء الجديد في الولايات المتحدة الامركية، وسعره 28 ألف دولار هناك، لكن شركة وطنية أخذت توكيل الدواء من الولايات المتحدة بسعر 250 دولار بما يعادل 4500 جنيه ونصف، لافتًا إلى أنه لايوجد تكلفة في النهاية على المريض. وأشار إلى أن الدواء الجديد في الولايات المتحدة الامركية، وسعره 28 ألف دولار هناك، لكن شركة وطنية أخذت توكيل الدواء من الولايات المتحدة بسعر 250 دولار بما يعادل 4500 جنيه ونصف، لافتًا إلى أنه لايوجد تكلفة في النهاية على المريض. -محامي الطفلة جنة يفجر مفاجأة جديدة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها، إن الجدة وُضعت في مستشفى للأمراض العقلية، وجلسة المحكمة تأجلت لحين صدور التقرير الطبي، حول كونها مريضة نفسية أم لا، مضيفًا أن اللجنة التي ستصدر التقرير الطبي مشكلة من 3أطباء، والحالات التي تدعي بأنها مصابة بالأمراض النفسية لا تخيل عليهم، وفكرة ثبوت أنها مريضة نفسية، مستحيل أن تحدث. ولفت محامي الطفلة جنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن الجدة اعترفت بأنها قامت بتعذيب الطفلة "جنة" 3 مرات يوميًا لمدة 6أشهر، معقبًا: "كانت تعذب الطفلة مع كل وجبة طعام من خلال حرقها، وخلع أظافرها تعذيب في منتهى القسوة". وأشار إلى أن الجدة قامت بتطليق بنتها بعد أن فقدت نظرًها، ورفضت اصطحاب بنتها لأحفادها، قائلة: "انتوا واخدين بنتي لوحدها، فأنا هاخدها لوحدها"، وبعد ذلك قامت برفع دعوى حضانة للحصول علي أحفادها، وكانت تعذبهم عندما يطالبون برؤية والدهم، وهذا يعني أن جريمة القتل مقصودة". - تعرف على أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

كشف كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أجندة منتدى شباب العالم، موضحًا أنه يقدم نموذج الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يشارك فيه مجموعة من دول العالم من الاتحاد الأوروبي ومن دول جنوب وشرق المتوسط.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن العنوان الرئيسي لمنتدى شباب العالم هو "معًا من أجل الاستقرار والسلام والتنمية"، لافتًا إلى أن المنتدى سيتحدث عن الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وسيعمل على نقل الخبرات بين دول العالم.

وأكد أن منتدى شباب العالم فرصة لمشاركة الشباب المصري، وتوسيع النطاق على مستوى العالم لمشاركة شباب العالم؛ مما يؤدي إلى تبادل الثقافات المختلفة. وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن العنوان الرئيسي لمنتدى شباب العالم هو "معًا من أجل الاستقرار والسلام والتنمية"، لافتًا إلى أن المنتدى سيتحدث عن الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وسيعمل على نقل الخبرات بين دول العالم.وأكد أن منتدى شباب العالم فرصة لمشاركة الشباب المصري، وتوسيع النطاق على مستوى العالم لمشاركة شباب العالم؛ مما يؤدي إلى تبادل الثقافات المختلفة. - تعرف علي حقيقة شراء والد محمد صلاح نادي المقاولون العرب

نفى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ما تردد بشأن شراء والد اللاعب محمد صلاح نادي عثماثون، موضحا أن النادي ملك شركة المقاولون العرب، وهو أصل من أصول الشركة، ولا يمكن بيعه كون أن الشركة حكومية.



وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك أشخاص عرضوا أن يقدموا رعاية لفرق كرة القدم، بما يشبه نظام الوكيل، والشركة تبحث الأمر. وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك أشخاص عرضوا أن يقدموا رعاية لفرق كرة القدم، بما يشبه نظام الوكيل، والشركة تبحث الأمر. وأضاف أن هناك مجلس إدارة للنادي يدرس الأمر، معلقا: "أما مسألة بيع النادي ده من رابع المستحيلات.. أنا سمعت أن والد محمد صلاح متقدم ومعه مجموعة لتقديم رعاية لفرق النادي، وتسويق اللاعبين". - تحطم طائرة بمحيط مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية

لقى 3 أشخاص حتفهم، بعدما تحطمت طائرة صغيرة فى الطرف الشمالى من مطار سان انطونيو الدولى فى ولاية تكساس الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء الأحد.



ونقلت محطة إن.بي.سى شيكاغو، عن تشارلز هود قائد الإطفاء فى سان أنطونيو، أن الطائرة كانت فى طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات فى محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة. ونقلت محطة إن.بي.سى شيكاغو، عن تشارلز هود قائد الإطفاء فى سان أنطونيو، أن الطائرة كانت فى طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات فى محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة. - وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى، عبر حسابها الرسمي على تويتر، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.



وقال بيري: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لى الشرف أن أعمل وزيرًا فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التى قام بها"، وتابع: "يسرنى أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

