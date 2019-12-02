مصر | "نصاب العمرانية".. زعم تمكنه من استخراج تراخيص البناء للاحتيال على المواطنين

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب مكتب استثمار وتسويق عقاري ضــد صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقاولات عمومية - مقيم الجيزة، لادعائه بعمله في إنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين راغبي استخراج رخص البناء بنطاق حي العمرانية، وطلبه وحصوله من الشاكي على مبلغ مالي مقابل إنهاء استصدار وثيقتي تأمين منسوب صدورهما لإحدى الجهات المعنية بتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

وتم استخدامهما بتقديمهما ضمن باقي مستندات إجراءات إستصدار رخصتي بناء، وأن المتهم قام بالاشتراك مع آخر في تزوير الوثيقتين، والحصول على المبلغ المالي لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف - مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وقرر أن المبلغ المالي خاص بمعاملاته التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.