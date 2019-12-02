مصر | دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراه لمدرسة بكلية الزراعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراه لمدرسة بكلية الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن إيمان عباس حامد سيد مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار شطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة تمهيدًا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٩٥١١ لسنة ٧٤ ق قضاء إداري كل من رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن الطالبة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وقامت بالتسجيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 17/1/2012 وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".

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وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو 2016 واجتازت كافة المواد الدراسية المقررة بتفوق وأنجزت الجزء العملي واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.

وتابعت أنها فوجئت بعدم تحديد موعد للامتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية لها أكثر من مرة، الأمر الذي اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.

وأوضحت أنها فوجئت بصدور قرار الجامعة بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونًا بقرار شطبها وحيث إن قرار الجهة الإدارية بشطب رسالتها صدر مجحفًا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السطة والانحراف بها وبالمخالفة للقانون.