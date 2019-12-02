مصر | "الداخلية" تنجح في حقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية بين 4 عائلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنجح في حقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية بين 4 عائلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في إنهاء خصومات ثأرية بين 4 عائلات فى مركزي بركة السبع وأبنوب.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة بركة السبع في النزاع القائم بينهما.

وشارك في الحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.