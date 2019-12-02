مصر | سقوط "مستريح سوهاج".. استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

وتلقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من (ثلاثة مواطنين - مقيمين بسوهاج، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة؛ بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت مائتان ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المستولى عليها لهم بالمخالفة للقانون.

وكما أضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية