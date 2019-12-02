مصر | بشرة سارة من وزير الداخلية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة سارة من وزير الداخلية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومي" ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانًا لذوي الإعاقة لمدة أسبوع، بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.