مصر | لإهدارهم 6 ملايين جنيه.. محاكمة تأديبية لـ5 عاملين بـ"مصر للبترول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإهدارهم 6 ملايين جنيه.. محاكمة تأديبية لـ5 عاملين بـ"مصر للبترول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 5 متهمين من العاملين بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام وذلك بما يقارب من ستة مليون جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن إهمال مسئولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة الجسيم مما ترتب عليه إهدار المال العام، وذلك لقيامهم بالاتفاق مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري على توريد كميات من الزيوت للهيئة على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وكذا فتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد الزيوت لمندوب الهيئة بعدد ١٥ فاتورة بلغت قيمتها مبلغ يقارب ستة مليون جنيه دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم للهيئة المشار إليها مما حال دون اكتشاف تزوير كافة الأوراق المقدمة إليهم.

وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨ رئاسة الهيئة أمام المستشار شريف عبد العاطي – عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عزت أبو زيد - مدير المكتب.

حيث كشفت التحقيقات عن تورط مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي:



١) الموافقة على توريد زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة آنفة الذكر واعفائها من ذلك دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه صرف المنتجات البترولية لأحد الأشخاص الذي انتحل صفة مفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها ما يقارب من ستة مليون جنيه حال كونه من من غير العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ لصالح شركة مصر للبترول.



٢) الموافقة على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانًا في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي بالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.



٣) قيامه بإرسال مكاتبة صادرة عن قطاع تسويق العملاء بشركة مصر للبترول والمُعدة بمعرفته لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة وضمنها طلب فتح حساب جاري للهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب.



٤) التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفًا والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضح قيمتها سلفًا ودون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات. ٤) التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفًا والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضح قيمتها سلفًا ودون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات. كما تبين تورط مفتش مبيعات تسويق عملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي: Advertisements



١) عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها ما يقارب من ستة مليون جنيه عقب مرور أسبوعين من صدور أول فاتورة للهيئة بالمخالفة للائحة شركة مصر للبترول.