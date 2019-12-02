شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة لمحافظ الإسكندرية الجديد: تفقد مستشفيات وفاجأ محطات صرف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جولات مكوكية مكثفة، تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، مستشفى الجمهورية، وفاجأ محطة الصرف التنقية الغربية، وتفقد العربات المتنقلة لوزارة الصحة، للوقوف على تقديم الخدمة للمرضى، وخلال الجولة أصدر عددًا من القرارات.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي بالبدء الفوري في إزالة كافة إشغالات الطريق وتعديات المقاهي على خط التنظيم وحرم الطريق العام بشارع إسكندرية مطروح بحي العجمي، مشددًا على تغريم كافة المحال المتعدية على الأرصفة، كما أكد إنه سيتم متابعة إزالة كافة التعديات التي تم رصدها، جاء ذلك خلال جولته التفقدية الأولى بحي العجمي عقب توليه مهام منصبه كمحافظ للإسكندرية.

وخلال الجولة بحي العجمي، أكد المحافظ على ضرورة تجريف الأتربة أول بأول وإزالة المخلفات وتطهير شنايش الأمطار، كما استمع المحافظ إلى مطالب أهالي الحي، مؤكدًا لهم أنه سيقوم بجولات على كافة أحياء المدينة للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه كل حي على أرض الواقع، مؤكدًا على رئيس الحي بالتواجد المستمر بالشارع والتعامل مباشرة مع المواطنين وعقد لقاء دوري معهم للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وتفقد محافظ الإسكندرية عربات العيادات المتنقلة بمنطقة نجع العرب التابعة لحملة تنظيم الأسرة التي تنظمها وزارة الصحة بهدف تقدم الخدمة الطبية وخدمة تنظيم الأسرة لأهالي منطقة نجع العرب التابعة لحي غرب بالمجان للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال تفقده للعيادات المتنقلة، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوي أهالي بمنطقة نجع العرب، مؤكدًا للأهلي أن هذه الحملات الطبية تهدف إلى تقديم خدمة طبية جيدة لأهالينا بالمناطق الأكثر احتياجًا، كما تفقد المحافظ شوارع منطقة نجع العرب موجهًا بإزالة المخلفات أول بأول وكذا التعديات على حرم الطريق العام.

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يذكر أن؛ حملة تنظيم الأسرة بمنطقة نجع العرب مستمرة على مدار ٥ أيام وستجوب ٥ مناطق بنطاق حي غرب وهي: نجع العرب، ومساكن الصدرية، ومأوى الصيادين، وكرموز، وبشاير الخير ١و ٢، وتشمل العيادات المتنقلة عيادات جلدية، وأطفال، وتنظيم أسرة، ومشورة وكشف على السيدات وصرف العلاج بالمجان.

وفاجأ اللواء محمد الشريف في جولة تفقدية محطة التنقية الغربية بمنطقة نجع العرب بحي غرب، للوقوف على استعدادات محافظة الإسكندرية بكافة أجهزتها لاستقبال موسم الأمطار، وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ من مدير المحطة لشرح مفصل عن مكونات المحطة وطاقتها الاستيعابية وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار خلال النوات، كما استفسر المحافظ عن المناطق التي تخدمها المحطة وكميات الحمأة وأماكن دفنها وعن وجود أي مشكلات يمكن أن تؤثر على العمل بالمحطة.

وشملت جولات المحافظ مستشفى الجمهورية العام التابعة لحي غرب، وذلك في أولى جولاته عقب توليه منصب محافظ الإسكندرية ويأتي هذا في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بتطوير منظومة الصحة بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده، استمع المحافظ إلى شكاوى المرضى ورواد المستشفى واستفسر منهم عن مدى توفر الأدوية بالمستشفى، وأكد على مدير المستشفى بضرورة زيادة عدد الأطباء بالأقسام الأكثر زحامًا لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، وتفقد المحافظ قسم العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم العلاج الطبيعي والعلاج الكهربائي بالمستشفى، مستفسرًا من المرضى عن توافر الأجهزة المطلوبة وعن أسعار الجلسات.

ووجه المحافظ مدير مستشفى الجمهورية العام بحصر احتياجات المستشفى من أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة العلاج الطبيعي للتنسيق مع المجتمع المدني لتوفيرها، كما أمر المحافظ بإزالة موقف السيارات العشوائي من أمام مستشفى الجمهورية لتسهيل حركة المرور والمارة أمام مستشفى الجمهورية.

حضر الجولة؛ نائبى المحافظ أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام مساعد المحافظة، السيد موسى، رئيس حي العجمي والدكتور أيمن حليم، مدير منطقة غرب الطبية، واللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، والدكتور النادى النادي يوسف، مدير مستشفى الجمهورية العام.

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية