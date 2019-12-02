شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ وسيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. شهد اللقاء الترحيب بسفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة وتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب سفير بيلاروسيا لدى مصر، كما تم تأكيد حرص الوزارة على تطوير مجالات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات ماز، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة.

Advertisements

من جانبه، أعرب سيرجى تيرتنتييف عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى .

وأشاد بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية بيلاروسيا . وأشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة لوزير الصناعة البيلاروسى للقاهرة خلال الشهر الجارى ويصاحبه خلالها عدد من ممثلي الشركات العاملة في مجالات مختلفة .

وتم توجيه الدعوة للسفير لزيارة شركة «حلوان للآلات والمعدات» للاطلاع على التعاون القائم مع شركة «ماز» البيلاروسية؛ كما تم اقتراح دراسة التعاون مع شركة «بنها للصناعات الإلكترونية» في مجال الإلكترونيات والبصريات. وأوضح تيرتنتييف أنه سوف يقوم بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض ( CAIRO ICT) والمقام حتى 4 ديسمبر الجاري.