شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تكريم 15 ناديًا في حفل ختام دورى الأندية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي حفلاً ختامياً لدورى الأندية الاجتماعية والثقافية، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات دورى الأندية في 15 نشاطاً تتنوع بين فنى ورياضى ودينى وأدبى.

وتم تكريم 15 محافظة وناديا مركزيا، حيث فازت محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول والدرع العام، تليها محافظة الإسكندرية بالمركز الثانى، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثالث، بالإضافة إلى نادى مصر القديمة المركزى.

وقد بلغ عدد شباب الأندية ممن تقدموا للاشتراك بالمسابقات التي تم الإعلان عنها في سبتمبر من العام الماضى ما يقرب من 2000 شاب وفتاة، وتمت تصفية الأعمال المقدمة من خلال 3 مراحل على مستوى المحافظات، ثم القطاعات، ثم على مستوى الجمهورية، وقد أعلنت الوزارة عن فوز 174 شابا وفتاة من مختلف الأندية بـ 15 محافظة ويتم التكريم بمنح شهادات التقدير والدروع.

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وقد شمل الحفل فقرات دينية وغنائية وترفيهية يقدمها شباب من الأندية الموهوبون فنيا، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض لمنتجات شباب الأندية من مشغولات جلدية وأركيت واكسسوارات ومشغولات يدوية.

وتخدم الأندية الاجتماعية التي بلغ عددها 382 ناديا على مستوى الجمهورية الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، ووصل عدد الشباب المشارك بها ما يقرب من 114 ألف شاب وفتاة، وتعد إحدى آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب.

وتهدف هذه المسابقات التي تنظمها الإدارة العامة للأندية للشباب إلى العمل على تطوير العمل الشبابى واكتشاف وتنمية قدرات المبدعين من خلال الأنشطة المتنوعة وربطها بقضايا المجتمع، كما تهدف إلى جذب الشباب للأندية لتصبح مركزا لابداعاتهم في مختلف المجالات.

وتعتبر الأندية الاجتماعية والثقافية هي البيئة الحاضنة لهم لوقايتهم من الظواهر السلبية والتيارات الفكرية المضللة، ولإشباع احتياجاتهم للاستفادة من قدراتهم في التعامل مع القضايا التي تمس حياتهم والمشاركة في تحقيق تنمية المجتمع.