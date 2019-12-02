شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنىء رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى فاوستن أركانج تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما أوفد السيسي، كريم الديوانى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى للتهنئة بهذه المناسبة.

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