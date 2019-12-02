شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء معتدل.. والقاهرة 23 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، أن يسود طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16- 23»، إسكندرية «17- 22»، قنا «12- 24»، الأقصر «13– 25»، أسوان «14– 25».