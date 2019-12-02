شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشيد بمواقف الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، سائلأ المولى عز وجل لهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وقال شيخ الأزهر فى بيانه: "بهذه المناسبة يعرب الإمام الأكبر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرًا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله"، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.