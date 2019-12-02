شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان ويؤكد التعاون المشترك لصالح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددًا من أعضاء مجلس النواب، حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ على المنصب الجديد، وأعرب النواب عن أمنياتهم أن يعين الله المحافظ على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.

من جانبه، أكد المحافظ أن جميع الأجهزة بالمحافظة مُسخرة لخدمة المواطنين، وقال إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبَنّاء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.

وأضاف أن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين تتلخص في الاهتمام الشديد بجميع مشاكل المواطنين، معربا عن سعادته بالعودة مرة أخرى للعمل بمحافظة المنيا، حيث سبق له العمل فيها منذ سنوات.