شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجر يختتم زيارته للأقصر بزيارة دير باخوميوس الشايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم رئيس جمهورية المجر، يانوش أدير، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، جولته السياحية في محافظة الأقصر، والتي استمرت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في وداع الرئيس المجري، لدى مغادرته مطار الأقصر الدولي، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من قيادات المحافظة.

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وزار الرئيس المجري دير القديس الأنبا باخوميوس «دير الشايب» بالأقصر، واستمع من أسقف ورئيس الدير الأنبا سلوانس لشرح عن تاريخ الدير والكنيسة الأثرية بداخله والتي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. وكان في استقباله أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس، وعدد من مجمع رهبان الدير. كما تجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه، وتعرف من نيافة الأنبا سلوانس على تاريخه ولا سيما الكنيسة الأثرية التي أنشئت في القرن الرابع الميلادي.

وشملت جولة الرئيس المجري السياحية في مدينة الأقصر زيارة عدد من المعابد والمقابر الفرعونية في البرين الشرقي والغربي للأقصر أبرزها معبد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات وتمثالي ممنون الشهيرين، حيث عبر الرئيس المجري، خلال جولته السياحية، عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة.

ورافق يانوش أدير خلال الزيارة قرينته وابنته والسفير المجرى بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، كما رافقه نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

كما حرصت كل من زوجة ونجلة الرئيس المجري على القيام بجولة سياحية في شارع السوق السياحية بمدينة الأقصر، وشراء بعض الهدايا التذكارية والعاديات السياحية التي تذكرهم بزيارة المدينة الفرعونية الساحرة.