شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه باستخراج بطاقات الرقم القومى لذوى الإعاقة مجانا لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومى" ووثائق السفر، وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجاناً لمدة أسبوع اعتباراً من الغد.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرات "كلنا واحد – حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى، وبمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك، فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.