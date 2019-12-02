شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى أمام جامعة القاهرة بالاتجاهين بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الجامعة فى الاتجاهين زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير. وشهد شارع الدقي فى الاتجاهين سيولة فى حركة السير، بينما شهد شارع البطل احمد عبد العزيز زحاما نسبيا فى الاتجاه القادم من جامعة الدول وحتى كوبرى أكتوبر، بينما شهد سيولة فى الاتجاه القادم من كوبى أكتوبر وحتى جامعة الدول العربية.

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