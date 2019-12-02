شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى بنزلة كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه الجامعة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى الجيزة المعدني منذ قليل زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، فى الاتجاه القادم من أعلى الكوبرى وحتى شارع الجامعة. بينما شهد مطلع الكوبرى من ناحية نفق الهرم زحاما مروريا بسبب زيادة الأحمال، بينما شهد شارع الهرم فى اتجاه الجيزة للمريوطية سيولة فى حركة السير. وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالشوارع للعمل على تيسير حركة السير ورفع الكثافات المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زحام مرورى بنزلة كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه الجامعة بسبب زيادة الأحمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.