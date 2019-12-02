شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: ندعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدبولى، خلال افتتاح المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة مياه البحر، أن هناك تأكيد مستمر على الاستخدام السلمى للطاقة النووية، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل حدثا حيويا لما تشهده الدول العربية من الاتجاه بتنويع مصادر الطاقة.
وتوجه مدبولى، بالشكر لهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية على تنظيم المنتدى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولى: ندعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.