شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: ندعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن تنظيم المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية على أرض مصر بالتعاون بين هيئة المحطات النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية يوضح الاهتمام الذى توليه مصر للطاقة النووية.

وأضاف مدبولى، خلال افتتاح المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة مياه البحر، أن هناك تأكيد مستمر على الاستخدام السلمى للطاقة النووية، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل حدثا حيويا لما تشهده الدول العربية من الاتجاه بتنويع مصادر الطاقة.

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وتوجه مدبولى، بالشكر لهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية على تنظيم المنتدى.