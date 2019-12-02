شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. انطلاق منتدى الإعلام السعودى بحضور وزراء وقيادات إعلامية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، بالعاصمة السعودية الرياض، منتدى الإعلام السعودى فى نسخته الأولى تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك ويترأس المنتدى محمد فهد الحارثى .



جانب من المنتدى

يشارك فى المؤتمر، نخبة كبيرة من الوزراء السعوديين منهم والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية فى المملكة العربية السعودية، منهم الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، والمستشار تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، وتركى شبانة وزير الإعلام، ومحمد الجدعان وزير المالية، وماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار، وأسامة نقلى سفير المملكة لدى القاهرة، وفهد المبارك عضو مجلس الوزراء بالمملكة وعضو اللجنة العليا والتحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين، وفيصل بن حسن طراد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وتركى الدخيل السفير السعودى لدى دولة الإمارات، وضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين العرب والأجانب تتجاوز الـ1000 إعلامى .



ضياء رشوان

يضم المنتدى العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، يستضيف خلالها وزراء وشخصيات دولية وقيادات إعلامية دولية وعربية.

ويخصص منتدى الإعلام السعودي الذى تحتضنه الرياض جلسة عن "قمة العشرين"، يتحدث فيها عدد من الوزراء ونخبة من صناع القرارات الاقتصادية، حيث تناقش الجلسة التي يديرها الإعلامي طلعت حافظ الفرص الواعدة من استضافة المملكة لقمة العشرين، والأدوار الرسمية والشعبية التي يمكن للإعلام تبنيها والوفاء بها للمساهمة في تحقيق المقاصد الوطنية الكلية، والفضاء الرحب لبناء شراكات استراتيجية، إضافة إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية لاستضافة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين.



منتدى الإعلام السعودى

من جهته، أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي؛ أن المنتدى سيسهم في تعميق وتعزيز التعاطي الإعلام مع قمة العشرين من خلال ما ستتضمنه الجلسة الخاصة بها بحضور وزراء يمتلكون خبرة عريقة على الصعيد الدولي فضلاً عن مساهمتهم في صنع العديد من القرارات الاقتصادية المفصلية الأمر الذي سيسهم في إثراء العموم والإعلاميين بشكل خاص.

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محررة الخليج 365 فى المنتدى

وأضاف الحارثى أن قمة مجموعة العشرين تعد تاريخية كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مما يعكس الدور المحورى للمملكة على الصعيدين الإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن اهتمام المنتدى بعقد جلسة مخصصة عن القمة ينطلق من أهميتها كأبرز منتدى اقتصادى دولى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمى.

انطلاق المنتدى



حضور كثيف



حضور