شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون المشترك بمجالات التصنيع المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا الجديد بالقاهرة، لبحث موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء تم الترحيب بسيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا الجديد بالقاهرة وتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، وتم تأكيد حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية، كما بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات ماز، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة.

ومن جانبه، أعرب سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون فى مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى.

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وأشاد " تيرتنتييف " بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، كما أشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة للسيد وزير الصناعة البيلاروسى للقاهرة خلال الشهر الجارى ويصاحب سيادته خلالها عدد من ممثلي الشركات العاملة فى مجالات مختلفة.

وتم توجيه الدعوة للسفير لزيارة شركة "حلوان للالات والمعدات" للاطلاع على التعاون القائم مع شركة "ماز" البيلاروسية، كما تم اقتراح دراسة التعاون مع شركة " بنها للصناعات الإلكترونية " فى مجال الإلكترونيات والبصريات، كما أشار" تيرتنتييف" إلى أنه سوف يقوم بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض ( CAIRO ICT ) والمقام حتي 4 ديسمبر الجاري، وفى النهاية تمنى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لسفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر التوفيق خلال فترة عمله بمصر.