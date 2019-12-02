شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفتتح البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد والان مع تفاصيل الخبر
وكان في استقبال الوزير، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من قيادات الاكاديمية، وسيشارك في البرنامج التدريبي اليوم كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط بمقر الأكاديمية.
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