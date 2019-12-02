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وزير التنمية المحلية يفتتح البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في افتتاح البرنامج التدريبي المكثف الذي يعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وكان في استقبال الوزير، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من قيادات الاكاديمية، وسيشارك في البرنامج التدريبي اليوم كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط بمقر الأكاديمية.

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