شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء باردة ليلا وننصح المواطنين بالملابس الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الإثنين تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وذلك بمحافظات ومدن بورسعيد وبلطيم ورفح والعريش، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من مساء يوم غدا الثلاثاء والأربعاء انتهاء فرص الأمطار على كافة الأنحاء .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البلاد تشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 22 و 23 درجة، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يتبقى أقل من شهر على فصل الشتاء والذى يبدأ جغرافيا 22 ديسمبر الجارى، لافتا إلى استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل .

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