شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء باردة ليلا وننصح المواطنين بالملابس الشتوية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البلاد تشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 22 و 23 درجة، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يتبقى أقل من شهر على فصل الشتاء والذى يبدأ جغرافيا 22 ديسمبر الجارى، لافتا إلى استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: الأجواء باردة ليلا وننصح المواطنين بالملابس الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.