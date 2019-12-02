شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يفتتح المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر يالطاقة النووية. ويعتبر المنتدى الخامس، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في المنتديات السابقة والمتعلقة ببرامج الطاقة النووية في الدول العربية، كما يشجيع هذا المنتدى التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية.

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