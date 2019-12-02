شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الجبانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت محافظة الجيزة القرعة لتحديد المواطنين الفائزين بالحصول على قطع أرضى فضاء "متخللات" بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطنى محافظة الجيزة بنظام حق الانتفاع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين، الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة، نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة، حيث تقدم للحصول حوالى 2545 مواطناً وقد بلغ عدد الفائزين بالجبانات 1444 متقدم.

وأوضح المحافظ أن طرق السداد سوف تتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع ( كدفعة حجز ) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2,5% من إجمالى القيمة المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام.

وأشار المحافظ إلى أنه يجب على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها فى لائحة العمل بالجبانات ويتم مصادرة التأمين فى حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء.

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وتابع المحافظ: يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يكون الترخيص ساريا لمدة عام كامل.

وفى حالة عدم البناء فى المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات كما يلتزم المنتفع بأن يقوم بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين وفى حالة عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الأرض دون إنذار مسبق بعد استصدار قرار سحب وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن آخر.

ونوهت محافظة الجيزة انه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لتسديد دفعة الـ25% من قيمة الجبانة واستكمال إجراءات التخصيص قبل يوم 25/12/2019.

كما نوهت محافظة الجيزة أنه على المتقدمين فى القرعة ولم يحالفهم الحظ فى حال رغبتهم فى المشاركة فى قرعة على 211 قطعة بمساحة 40م وبعض المساحات الاخرى عليهم تقديم طلب بذلك لجهاز الجبانات قبل 25/12/2019.