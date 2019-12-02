شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مريض الايدز يحصل على العلاج مجانا وخط ساخن للرد على الاستفسارات بسرية تامة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان إنها تقوم بزيادة التوعية بالمرض وطرق التعامل معه لمنع انتقال الإصابة بين الأشخاص المختلفين ما يساهم فى الحد من العدوى.
وتابعت الوزارة يتم توفر العلاج بالمجان لمريض الإيدز من خلال مراكز متخصصة موزعة على الجمهورية وتوفر الوزارة خط ساخن للرد على استفسارات المرضى فى خصوصية تامة علي مدار اليوم من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء كما توفر خطوط ساخنة للرد على استفسارات المرضع على هذه الأرقام .
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08007008000 - 33152801 - 33152802
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