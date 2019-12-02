شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الجامعة بيت العلم وغايتها الوطن ولا مجال فيها للحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة فى تشكيله الجديد للعام الجامعى 2020/2019، بحضور الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى عمر، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الأنشطة الطلابية.

واستهل رئيس الجامعة، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد الجديد، لافتًا إلى أن انتخابهم تم بشكل ديمقراطى، مؤكدًا أن انتخابات الطلاب جاءت نزيهة وشفافة فى كل مراحلها وعكست صورة مشرفة لجامعة القاهرة ولطلابها، وأنه يتوقع الكثير من اتحاد الطلاب هذا العام، وأنه يثق أن التجربة ستكون مثمرة فى حياة الطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، بحسب بيان الجامعة إن كل المؤشرات أكدت أن الطلاب الفائزين بمجلس اتحاد الطلاب تميزوا بخبرات سابقة فى الأنشطة الطلابية وهو ما يمثل شيئًا مهمًا لكونهم تعلموا العمل داخل فريق واحد وهو ما يطلق عليه "الديمقراطية التشاركية" التى تساعد الطلاب على تعلم أصول المنافسة الشريفة وليس الصراع الذى يصل للحرب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفنون والثقافة والرياضة تقلل من عنصر الصراع لدى الإنسان، مشيرًا إلى أن الأجواء الانتخابية هذا العام سارت في مسارات عديدة سواء فى كافة المراحل التى تمر بها الانتخابات أو فى التزكية التي تعد جزءً من العملية الديمقراطية إلى جانب التعيين الذى تم من خلاله اختيار الطلاب بناء على معايير محددة مثل القدرة على التواصل مع الآخرين وبناء علاقات إيجابية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، اتحاد الطلاب بالعمل على إيجاد وخلق الأنشطة التي تناسب الطلاب ويحتاجونها مع ضرورة العمل على توسيع رقعة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة هى بيت للعلم وغايتها الوطن بالمعني العام، وهى بيت لكل المصريين جميعًا وليست مجالًا للتحزب أو الانتماء العرقى فالعلم والوطن هما المظلة التى تحكم جامعة القاهرة.

كما وجه الدكتور الخشت مجلس إتحاد الطلاب بضرورة العمل المكثف لتمثيل الجامعة تمثيلًا مشرفًا والحصول على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والدولية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أنه تم البدء في بناء مسرح الجامعة لممارسة الأنشطة المختلفة بشكل واسع سواء في المسرح أو الغناء أو الموسيقي أو غيرها من الأنشطة.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، ان الطالبة دارين خليل رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، لديها وعي واستطاعت أن تمثل الجامعة بشكل جيد وقدمت صورة ايجابية عن طلاب الجامعة، مؤكدًا على ضرورة تمثيل الاتحاد لكافة الطلاب وبصفة خاصة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب متلازمة داون والذين يتميزون بامتلاكهم القدرة والتحدي والإصرار.

واستمع رئيس الجامعة، لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة القادمة، مؤكدًا موافقته على كل المقترحات التي تم عرضها، ودعم الجامعة لتلبية طلباتهم وتحقيق طموحاتهم من أجل خدمة الطلاب.

ومن جانبها، وجهت دارين خليل رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، الشكر للدكتور الخشت على استقباله واستماعه لمقترحات الاتحاد والاستجابة في تنفيذ مقترحاتهم وأفكارهم ودعمهم مؤكدة أن رئيس الجامعة يدعم كل الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد، مضيفة أن الدكتور الخشت متواجد بصورة مستمرة بين الطلاب وهو قريب منهم ويقدم الدعم الكامل لهم.

واستعرضت رئيسة اتحاد الطلاب وأمناء اللجان، ملامح خطة الإتحاد للعام الدراسي 2020/2019، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة الطلابية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد عقد اجتماعات ومناقشات مع أعضاء الاتحاد لاختيار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تجعل الاتحاد الطلابي للجامعة متميز ويعمل وفق استراتيجية الجامعة.