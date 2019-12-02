شكرا لقرائتكم خبر عن السفير كمال حسن: الربط الكهربائى العربى أهم المشروعات التكميلية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير كمال حسن على رئيس القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن مشروع الربط الكهربائي العربى، أهم المشروعات التكميلية المستقبلية، والتى تعتبر بداية لانطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأضاف حسن، خلال المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة للدول العربية، لافتا إلى أنها ستكون نقطة انطلاق للتبادل التجارى، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى للدول العربية هو الإبقاء على التميز والترابط فيما بينهم.

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