شكرا لقرائتكم خبر عن السفير كمال حسن: الربط الكهربائى العربى أهم المشروعات التكميلية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حسن، خلال المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة للدول العربية، لافتا إلى أنها ستكون نقطة انطلاق للتبادل التجارى، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى للدول العربية هو الإبقاء على التميز والترابط فيما بينهم.
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