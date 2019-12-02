شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمى وهمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بغلق "كيان وهمى" باسم ( أكاديمية معهد الحياة الطبية) ومقرها الإدارى فى شارع عبد السلام المكاوى بجوار مستشفى الحياة، غرب ترعة المنصورية كرداسة بمحافظة الجيزة؛ لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.

جاء ذلك عقب تلقى الوزير تقريرا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

وأشار التقرير بحسب بيان الوزارة إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المذكور، تبين أنه مسطح أرضي عبارة عن غرفة أمن ودورة مياة وقاعة محاضرات تسع حوالى (25) طالبا تقريبا، ويوجد باب يصل بين هذه المنشأة وبين المستشفى الملاصقة لها مباشرة، التى تحمل اسم "مستشفى الحياة"، كما تبين وضع لافتة على المبنى مدون عليها اسم "معهد تمريض الحياة"، وعدة لوحات ترحيبية داخل المبنى تحمل عبارات "معهد تمريض الحياة يرحب بالطلبة الجدد"، وتدعى المنشأة منح الطلاب شهادة فى التمريض.

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ووجه الوزير بإغلاق الكيان الوهمى لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وفى ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، ومخاطبة محافظة الجيزة لإعمال شأن المحافظة فى تنفيذ قرار الغلق، كما تم إخطار رئيس جامعة القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإخصائى مدرس التمريض كلية طب قصر العينى لمزاولته نشاط تعليمي دون الترخيض له بذلك.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى.