شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية" كتاب جديد للبابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية " كتاب جديد للبابا تواضروس الثاني يقدم فيه فيها بقلمه دراسة فى كلمة الله بالكتاب المقدس مظهرًا ما فيها من صور جمالية متنوعة، رائعة ومدهشة، شروحات، تفسيرات وتأملات آبائية وبمنهج علمى مزود برسومات وصور وجداول توضيحية عديدة.

و تقع الموسوعة فى 381 صفحة وتشمل أربعة عشر مجالاً من الفنون وُزعـت على بابين حيث يأتى الباب الأول تحت عنوان "الفنون الأدبية المقروءة والمسموعة " ويحتوى على:

1- الفن الشعرى "الغنائى": مثل أسفار أيوب والمزامير.

2- الفن التشريعى "القانون": مثل أسفار الخروج ، اللاويين ، العدد والتثنية.

3- الفن الحكمى "الحكم والأمثال": مثل سفر الجامعة ورسالة يعقوب

4- الفن القصصى "التاريخى": قصة يوسف ، راعوث وقصة حزقيا الملك.

5- الفن النبوي "النبوات": نبوات متنوعة ونبوات عن المسيح.

6- الفن الرؤيوى "الرؤى": ويظهر هذا الفن بوضوح فى سفرى دانيال والرؤيا.

7- الفن الرسائلي "الرسائل": وقد قسمت إلى رسائل خاصة (خطابات) مثل رسائل القديس بولس ورسائل عامة مثل رسالة القديس يعقوب ويوحنا الأولى.

أما الباب الثانى الذي تصدره عنوان "الفنون الجمالية المرئية والملموسة " فيحتوى على:

1- فنون الطبيعة والفلك: والتى تشكل ركنًا هامًا فى مسار أحداث الكتاب المقدس.

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2- فنون المملكة النباتية: مثل النباتات فى سفر إشعياء

3- فنون المملكة الحيوانية: كالتى ذكرت فى العديد من الأمثال بالكتاب المقدس

4- فنون الأرقام والأسماء: فأستعرض قداسته رموز ومعانى الأرقام من ١ جتى ١٣ كما أورد أسماء تغيرت بسبب علامة أو وظيفة معينة.

5- فنون الألوان: مشيرًا إلى دلالاتها واستخدامها الرمزى عبر تناول العديد من الألوان المختلفة.

6- فنون الموسيقى: فتحدث قداسته عن أشهر الموسيقيين والآلات وأنواعها بالكتاب المقدس.

7- فنون الأشكال: كمثال خيمة الاجتماع وتكوينها ومحتوياتها فى سفر الخروج.

وقد أورد قداسة البابا تواضروس فى بداية كل مجال تمهيد ومقدمة عنه بالإضافة إلى أنواعه وهو ذات المنهج الذى أتبعه أيضا فى تناوله لنصوص وأسفار الكتاب المقدس محل الدراسة.

ومن الجدير بالذكر أن البابا تواضروس قد بدأ بتدريس "علم الفنون الكتابية" بمعهد الكتاب المقدس بدمنهور منذ بداية عام 1998 وفى العام الدراسى 2011 - 2012 صدرت الطبعة الأولى من تلك الموسوعة فى صورة أربعة أجزاء كمحاولة أولى لوضع منهج متكامل فى هذا الفرع من المعرفة الكتابية والآن تم ضمهم فى كتاب واحد.

وتتوفر الموسوعة بمكتبة دير مارمينا وكل المكتبات المسيحية وسبق لمطبعة دير مارمينا مريوط نشر ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا.



