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شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قافلة لعلاج وتلقيح الماشية بالقرى الأكثر احتياجا فى القليوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد تقرير بحوث التناسليات الحيوانية ، اليوم الإثنين ، أن القافلة البيطرية تقدم الخدمات من علاج وتشخيص وتلقيح صناعي للحيوانات المملوكة لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا وكذلك تدريب شباب الأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في مجال التناسليات.
وأوضح التقرير أن القافلة ستنظم ندوات إرشادية عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان وحمايته من الأمراض والتخلفات التناسلية.
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