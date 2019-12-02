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الزراعة: قافلة لعلاج وتلقيح الماشية بالقرى الأكثر احتياجا فى القليوبية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى،  والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريه الطب البيطري بالقليوبية - قافله بيطرية بمحافظه القليوبية بمراكز قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقها وطوخ وبنها، في الفتره من 30 نوفمبر الي 5ديسمبر 2019.

 

وأكد تقرير بحوث التناسليات الحيوانية ، اليوم الإثنين ، أن القافلة البيطرية تقدم الخدمات من علاج وتشخيص وتلقيح صناعي للحيوانات المملوكة لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا وكذلك تدريب شباب الأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في مجال التناسليات.

 

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وأوضح  التقرير أن  القافلة ستنظم ندوات إرشادية عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان وحمايته من الأمراض والتخلفات التناسلية.

 

قوافل بيطرية علاجية (4)
 

قوافل بيطرية علاجية (3)
 

قوافل بيطرية علاجية (2)
 

قوافل بيطرية علاجية (1)
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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