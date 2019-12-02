شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قافلة لعلاج وتلقيح الماشية بالقرى الأكثر احتياجا فى القليوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريه الطب البيطري بالقليوبية - قافله بيطرية بمحافظه القليوبية بمراكز قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقها وطوخ وبنها، في الفتره من 30 نوفمبر الي 5ديسمبر 2019.

وأكد تقرير بحوث التناسليات الحيوانية ، اليوم الإثنين ، أن القافلة البيطرية تقدم الخدمات من علاج وتشخيص وتلقيح صناعي للحيوانات المملوكة لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا وكذلك تدريب شباب الأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في مجال التناسليات.

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وأوضح التقرير أن القافلة ستنظم ندوات إرشادية عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان وحمايته من الأمراض والتخلفات التناسلية.