شكرا لقرائتكم خبر عن تشويه جدران «قايتباي» بكتابات غرامية.. و«الآثار» تُزيل «عبارات الإسبراي والروج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت جدران مبنى قلعة «قايتباي» خاصة البرج الرئيسي والأسوار الخارجية من المبنى، والتي يتعذر مراقبتها إلى تعدى بالتشوية من خلال كتابة الزائرين عبارات ومصطلحات غرامية. من جانبه، قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه قال أنه فور رصد هذه الكتابات الغرامية غير المقبولة على جدران القلعة وخاصة البرج الرئيسى والأسوار الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فريق مرممين متخصصين من إدارة الترميم الدقيق لإزالة آثار العدوان على الأثر من خلال معالجة فورية مستخدمين مواد متخصصة تم دمجها مع بعضها للحفاظ على المبنى.

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وأوضح «متولى» أن «مثل هذه السلوكيات السلبية والخاطئة لبعض الزائرين خاصة الشباب من تسجيل الذكريات على الجدران تؤثر على الشكل العام أمام السائحين الاجانب وتنم عن ثقافة محدودة بقيمة واهمية الاثر باعتباره جسد حقب زمنية كبيرة في تاريخ مصر»، مشيرًا إلى أن «المنطقة تحركت بفرق تفتيش لنشر الوعى الأثري والتعريف بأهمية الموقع وتاريخه وضرورة المحافظة عليه بمظهر حضاري لائق».

وتابع: «يتصدى حاليا مجموعات الترميم الدقيق بالقلعة على مدار الساعة لإزالة هذه الكتابات وطمسها تحت الإشراف الاثري لمفتشي آثار القلعة، لإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق ويتم استمرارهم بالعمل بعد المواعيد الرسمية كما يقوم فرق المرممين بمعالجة وترميم الحليات النحاسية الموجودة في الابواب الرئيسية للقلعة».

وأشار إلى أنه تم التنبيه مرارًا وتكرارًا على منظمى الرحلات المدرسية على ضرورة الحفاظ على الأثر بعدم الكتابة على الجدران خاصة بـ«الإسبراي والروج وأقلام الكحل».

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي

ترميم قلعة قايتباي