شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تشارك نواب المحافظين البرنامج التدريبي المكثف بـ«الوطنية للتدريب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وشاركت «المصري اليوم» في التدريب الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي بدأ بتقسيم النواب إلى 3 مجموعات ورشة عمل، ثم قام هاني حافظ، المدرب المعتمد في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بشرح بعض المهام التي يجب العمل بها، ثم استكمل النواب ورشة العمل.

وشهد البرنامج حضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط.

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وكان الرئيس السيسي كلف المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الرئيس ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

ووجه الرئيس المحافظين ونواب المحافظين بالتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في كافة الملفات محل الاختصاص، إضافةً إلى المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين والكوادر، على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هي المعايير الأساسية لاختيار المعاونين وقيادات المحافظة.

ونواب المحافظين، هم:

الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا

الدكتور حسام الدين فوزي عبدالفتاح أبوسيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية

الدكتور سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية

الدكتورةجاكلين عازر عبدالحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية

الدكتور حازم عمر أحمد عمر على نائبًا لمحافظ قنا

الدكتورة غادة يحيى أبوزيد عبادي نائبًا لمحافظ أسوان

الدكتور أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائبًا لمحافظ الشرقية

المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء

المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد

المهندسة لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ

بلال محمد السعيد عبدالحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بني سويف

المهندسة جيهان محمد عبدالمنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة

هيثم فتحي الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية

أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبًا لمحافظ سوهاج

هند محمد أحمد عبدالحليم نائبًا لمحافظ الجيزة إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح

أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان

الدكتور محمد عماد عبدالقادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم.

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد

البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد