شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يصل المنوفية لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، صباح الأحد، في ديوان عام المحافظة تمهيدًا لقيامهما بوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك (المنطقة اللوجيستية التجارية) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.

وأكد محافظ المنوفية أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مولا تجاريا، مبني إداريا فندقيا، ناديا رياضيا اجتماعيا بإجمالى استثمارات (2 مليار جنيه) على مساحة 13 فدانا بما يعادل (54789 م2) ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى (9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنوياً.