شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: فتح باب التحويل بإعلانات محددة بالإسكان الاجتماعي والقومي والنقابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفتح باب تحويل للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط «حمراء/زرقاء»- الإعلان التاسع- الإسكان القومي من 2005: 2009 – النقابات «محدودي الدخل» )، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتباراً من الأحد 1 /12 /2019: 1 /2 /2020.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: بالنسبة للحاجزين ببرنامج الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن كراسة شروط«حمراء / زرقاء»، يمكن التحويل للحاجزين بمناطق (الدلنجات – أبوالمطامير – أبوحمص – كفر الداور – مدينة النوبارية الجديدة – دمنهور – إدكو) إلى مناطق( الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون- برج العرب الجديدة)، بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، والحاجزين بمنطقتي ( أبوعطوة- جلبانة) إلى مناطق(القنطرة شرق – فايد- القصاصين)، بمحافظة الإسماعيلية، والحاجزين بمناطق ( طلخا – أجا – المطرية – الجمالية – السنبلاوين – الكردي) إلى مناطق (بني عبيد – نبروه – المنزلة- بلقاس)، بمحافظة الدقهلية، والحاجزين بمناطق (بركة السبع – الباجور- الشهداء) إلى مناطق( مدينة السادات – مركز السادات – أشمون – تلا – قويسنا – منوف)، بمحافظة المنوفية، والحاجزين بمناطق ( برج البرلس – بلطيم – سيدي سالم – بيلا- دسوق) إلى مناطق ( قلين – مطوبس – الحامول – الرياض – فوة – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقتي (بهتيم – حي شبرا الخيمة) إلى منطقتي (الخانكة- العبور)، بمحافظة القليوبية، والحاجزين بمنطقة ( طهطا) إلى منطقتي ( سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، والحاجزين بمناطق (فاقوس – مشتول السوق – كفر صقر – مركز الزقازيق- بلبيس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر – العاشر من مضان)، بمحافظة الشرقية.

وأضافت: من المتاح تحويل الحاجزين بمنطقة (حلوان) إلى ( مدينة 15 مايو)، بمحافظة القاهرة، والحاجزين بمنطقة ( قطور) إلى مناطق (بسيون – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى – زفتى)، بمحافظة الغربية، والحاجزين بمنطقتي ( ملوي- مغاغة) إلى مناطق ( سمالوط – مطاي – المنيا الجديدة)، بمحافظة المنيا، والحاجزين بمنطقة الخارجة إلى مناطق ( بلاط – الفرافرة – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، والحاجزين بمنطقة (مرغم قبلي «العامرية أول») إلى مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والحاجزين بمناطق ( مركز الواحات البحرية – مركز الصف – منشية البكاري – حي الوراق – مركز أبوالنمرس – مركز كرداسة) إلى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والحاجزين بمنطقة (مركز مرسى مطروح) إلى مناطق ( مركز مرسى مطروح «غرفتين وصالة» – سيدي عبدالرحمن – سيوة – الحمام – العلمين)، بمحافظة مطروح، والحاجزين بمنطقتي ( أهناسيا- ناصر) إلى مناطق ( بني سويف الجديدة – الواسطى- الفشن)، بمحافظة بني سويف، والحاجزين بمنطقتي ( مركز الفيوم – يوسف الصديق) إلى مناطق ( طامية – هوارة المقطع – سنورس – دمشقين- شدموه)، بمحافظة الفيوم.

Advertisements

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري أنه بالنسبة للإعلان التاسع، متاح تحويل الحاجزين بمنطقة (برج البرلس) إلى مناطق ( قلين – الحامول – مطوبس – فوة – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقة ( فاقوس) إلى مناطق ( القرين – أبوكبير – العاشر من رمضان – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومنطقة (كفر الدوار) إلى مناطق ( الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون – برج العرب)، بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه بالنسبة للحاجزين ببرنامج الإسكان الاجتماعي(الإسكان القومي)، فيمكنهم التحويل من مناطق ( أبوالمطامير- أبوحمص) إلى مناطق ( مركز بدر – وادي النطرون – الرحمانية- برج العرب) بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، والحاجزين بمنطقة (أبوعطوة) إلى مناطق (فايد – القصاصين – القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية، والحاجزين بمنطقة (أجا) إلى منطقتي (المنزلة- بلقاس)، بمحافظة الدقهلية، والحاجزين بمنطقة (الخارجة) إلى مناطق (بلاط – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، والحاجزين بمنطقة (الشهداء) إلى مناطق( أشمون – منوف – مدينة السادات – مركز السادات- قويسنا)، بمحافظة المنوفية، والحاجزين بمنطقتي (دراو- الصداقة) إلى مدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان، والحاجزين بمناطق(برج البرلس – بلطيم – بيلا – دسوق – سيدي سالم) إلى مناطق( مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقة (حي شبرا الخيمة) إلى منطقة(الخانكة)، بمحافظة القليوبية، والحاجزين بمنطقة (طنطا) إلى مناطق( بسيون – زفتى – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى)، بمحافظة الغربية، والحاجزين بمنطقتي (فاقوس – مركز الزقازيق) إلى مناطق (العاشر من رمضان – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، والحاجزين بمنطقة (ملوي) إلى مدينة المنيا الجديدة، بمحافظة المنيا، والحاجزين بمنطقة( ناصر) إلى مناطق(بني سويف الجديدة – الفشن- الواسطى)، بمحافظة بني سويف، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحاجزين بإعلان النقابات «محدودي الدخل» فيمكن تحويل الحاجزين بمنطقة ( مركز مرسى مطروح)، إلى مناطق (مركز مرسى مطروح«غرفتين وصالة» – سيدي عبدالرحمن – سيوة – الحمام- العلمين)، بمحافظة مطروح.

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو من سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، مشيراً إلى أنه تم إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg، داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، حيث يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل(35 جنيها) بواسطة صاحب الطلب( اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

هذا وقد أوضحت مى عبدالحميد أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة ومراكز الخدمة التابعة للصندوق ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، حيث أن انطلاق تلك الخدمة والتي تشمل تقديم طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية سواء إلى مدينة/مركز آخر داخل نفس المحافظة أو لمحافظة مجاورة، بإلاضافة إلى إمكانية تقديم طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية في حالات تغيير جهة العمل، تمثل بداية إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي سيوفرها الصندوق لعملائه ولأول مرة خلال المرحلة القادمة تعزيزاً لدوره في تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.