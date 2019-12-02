شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وهم، جوناثان كوهين- سفير الولايات المتحدة الأمريكية، نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا، أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.

كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي، وسيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس، والفريد جاكوبا كاليسا- سفير جمهورية رواندا، محند صالح لعجوزى- سفير جمهورية الجزائر، ورينوكا داميانتى راجابكسا- سفيرة جمهورية سريلانكا، وهومر مافروماتيس- سفير جمهورية قبرص.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.