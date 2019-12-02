شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تحصل على شهادة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح إدوارد سيكاندي، نائب رئيس دولة أوغندا، شركة المقاولون العرب، شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2019 نظراً لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.

Advertisements

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن هذا التكريم يأتي نتاجاً لما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالغ بالعلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بهما الشركة بإفريقيا، مضيفاً أن حجم أعمال الشركة الحالي في دولة أوغندا يبلغ حوالى 200 مليون دولار أمريكي.

وأشار «صلاح» إلى أن المقاولون العرب تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات بدولة أوغندا منها طريق تيريني باليسا كومي بطول 67 كم بإجمالي 80 مليون دولار أمريكي وطريق باليسا كامونكولي بطول 44 كم بإجمالي 59 مليون دولار أمريكي وطريق ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بإجمالي 46 مليون دولار أمريكي وإنشاء وتجديد مستشفى كايونجا بإجمالي 14 مليون دولار أمريكي هذا وقد أشادت هيئة الطرق الأوغندية وكذلك وزارة الصحة بجودة ومعدلات إنجاز الأعمال.

وذكر رئيس المقاولون العرب أن الشركة قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات بدولة أوغندا من بينها إنشاء مستشفى مولاجو العام بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية، وأعمال مشروع تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي، والعديد من المباني التعليمية والمباني التجارية والطرق.